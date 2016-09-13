擬特赦陳水扁文章 邱太三：完全是謠言

台灣北社社長張葉森今天說，法務部長邱太三已著手在擬，如何特赦前總統陳水扁陳水扁的文章；邱太三下午表示，這完全是謠言，「（法務）部裡面完全沒有這方面的訊息」。

張葉森與台灣獨立建國聯盟主席陳南天、台灣教授協會鄭欽仁等人，上午召開「蔡丁貴教授就是政治犯」記者會。

張葉森受訪時表示，民主進步黨立委王定宇說，前交通部長郭瑤琪被判刑保外就醫，法務部長邱太三有說，絕對不會再把郭瑤琪抓回監獄，另外邱太三也著手在擬，怎麼樣特赦陳水扁的文章。張葉森說，「雖然我們沒有看到，但一直期盼」。

邱太三下午至立法院備詢，進入議場前受訪時表示，他剛剛已經在法務部裡面澄清，「沒有，這完全是謠言」；邱太三也說，自己沒有和王定宇聊過這件事情。媒體詢問，特赦是總統的權力，法務部對特赦陳水扁有什麼意見？他只說，法務部裡面完全沒有這方面的訊息，隨即進入議場。1050913

(中央社)