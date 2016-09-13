颱風逼近 國軍助民堆沙包防颱

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強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，國軍今天應地方需要，在宜蘭海邊堆置沙包，一旦民眾有防災需求，可立即提供。

颱風莫蘭蒂逼近台灣，宜蘭縣災害應變中心在清晨6時已二級開設，相關機關單位人員已經進駐。

國軍說，因應宜蘭地方臨海與偏遠鄉鎮需要，下午分別派官兵前往五結鄉及南澳鄉海邊堆置沙包，一旦入夜後雨勢過大，可立即提供當地民眾防災使用。1050913

(中央社)