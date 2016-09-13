最爛宿舍變身！興大歡喜入厝
最爛宿舍大變身！國立中興大學男生宿舍因太老舊，去年開學季被網友評選為全台最爛宿舍，歷經1年改造，5棟樓舍之一的「仁齋」升級版對外亮相，水泥床變成系統家具、還有五星級浴廁，師生們吃湯圓、歡喜入厝。
興大師生們拿起甜湯圓，開心慶賀新宿舍啟用。校長薛富盛說，校內男宿舍共有5棟樓舍，屋齡約為40年，去年八月上任後，先針對「仁齋」進行改造，斥資2400多萬，將水泥床全面汰換為獨立系統櫥櫃，369個床位共吸引500多人申請入住。
就讀生機系三年級的陳星辰說，一開始看到宿舍內的水泥床，感覺很不可思議，但實際使用後，覺得也沒那麼糟，住了2年舊宿舍，今年起搬遷到新樓舍，每人有自己的獨立空間且收納空間變大，方便許多。
土環系三年級李祐任則表示，舊宿舍的書桌為長條型的，使用時容易相互影響，新的宿舍則為獨立設計，且浴室採乾溼分離、燈光柔美，感覺很高檔，有飯店的氣氛。
薛富盛強調，男生宿舍的仁齋率先改造後，接下來2年內將完成其餘4棟樓舍的改造，歡迎學生提供使用心得，也思考未來能保留部分水泥床，畢竟這是早期的回憶。
(中時)
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