11位插畫家攜手 義助喜憨兒職場自立
為協助心智障礙者適應職場，提升憨兒自主自立，喜憨兒基金會今天表示，與文創設計平台62icon合作，號召擁有23萬粉絲的知名創作家麵包樹、香菇妹&拉比豆Kinoko&Labito等11位知名插畫家，從9月15到10月15日推出超過500項愛心商品，只要透過平台售出，都將捐出10％支持喜憨兒基金會「心智障礙者工作訓練計畫」，幫憨兒建立工作技能。
「我的夢想，是開一家餐廳！」右邊肢體殘障，中度智能障礙的小秋勇敢說出自己心底的願望，即將參加門市服務的丙級檢定的她，每天細心地在講義寫下筆記，反覆複習考題，希望以考取證照的方式，讓自己擁有國家認可的能力。
喜憨兒基金會公共事務處長胡玉芳也說，目前基金會已成功輔導心智障礙者取得89張丙級證照，這些證照將成為憨兒踏入競爭型市場的入場券，讓心智障礙者從「被服務者」成為「服務者」。
愛心平台62icon資訊行銷部朱彩君表示，很開心參與這次的公益活動，並獲得知名創作家麵包樹、香菇妹&拉比豆 Kinoko & Labito、Jaywu ART、拉查花、胡思、鄭楚玄、Hellog!小雀班、abujuju 阿不啾啾、kueiling1209、。i。f。studio、mangoking等11位創作者一同響應，希望透過藝術家溫暖筆觸與銷售提撥，成為憨兒最大支持與力量。
(中時)
關鍵字：喜憨兒基金會
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