北捷松山新店線異常逾12小時 嚴重影響通勤民眾

北捷松山新店線異常，捷運小南門至中山站維持單線雙向運轉，班距約28分鐘。(台北捷運局提供)

台北捷運松山新店線因軌道維修工程車於小南門站往松山方向車輪脫離軌道，從今天凌晨4時12分到下午4點為止，已超過12小時，異常狀況仍未排除。若到明天仍未排除異常狀況，將嚴重影響通勤民眾。

捷運公司表示，由於松山新店線異常，目前松山新店線公車接駁區段，由原公館行駛至松江南京，改為中山至中正紀念堂站；此外，捷運小南門至中山站維持單線雙向運轉，班距約28分鐘，其他路線維持正常營運。

北捷建議，松山地區旅客提前於松江南京站換車，新店地區旅客請提前於中正紀念堂站換車。

(集團連線報導)