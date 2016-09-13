李安10/1與童子賢在台北跨界對談

導演李安11日才在阿姆斯特丹獲頒國際廣電大會年度卓越國際榮譽獎，10月1日李安將受「天下雜誌」邀約，回台與和碩聯合科技董事長童子賢在「探索與創造」論壇跨界對談。

李安新片「比利．林恩的中場戰事」還未上映就受全球矚目，刺激觀眾想像，更為整個電影產業下一步找答案。

「天下雜誌」日前到紐約專訪李安，也邀李安在10月1日回台出席「探索與創造」論壇，與童子賢跨界對談。

李安站在4年前3D電影「少年Pi的奇幻漂流」基礎上，在「比利．林恩的中場戰事」使用的3D、4K、每秒120格高規格技術，將電影製作推上前所未有高度，甚至全球少有商業院線有足夠先進設備放映。

4K、120格製作規格，讓觀眾可獲極鮮明、清晰影像，李安說，「我們從來沒有把電影看得那麼清楚過」，這樣的突破性技術擺脫過去觀看3D電影時的眼睛壓力，全面翻新3D身歷其境優點。

「因為3D跟清晰度，改變了你跟故事的距離」，李安透過新的媒介，讓電影不再是說故事，而是「體驗故事」，「3D最大的好處是在看到人的臉，也就是所謂的親切感，你可以看到人的氣色，感受到人的感覺，所以演戲時我還不太確定演員要怎麼演，因為你一演，看起來就像演的，他要真的有感同身受的感覺，表演要從這裡出發。這是一個藝術的新突破。」

李安在論壇將分享從台灣出發到世界頂端的探索之路，分享如何運用最前瞻科技說最人性故事，也為觀眾解讀他最新的電影語言是如何突破觀眾感官，創造未來電影產業話語權。1050913

(中央社)