李安10/1與童子賢在台北跨界對談
導演李安11日才在阿姆斯特丹獲頒國際廣電大會年度卓越國際榮譽獎，10月1日李安將受「天下雜誌」邀約，回台與和碩聯合科技董事長童子賢在「探索與創造」論壇跨界對談。
李安新片「比利．林恩的中場戰事」還未上映就受全球矚目，刺激觀眾想像，更為整個電影產業下一步找答案。
「天下雜誌」日前到紐約專訪李安，也邀李安在10月1日回台出席「探索與創造」論壇，與童子賢跨界對談。
李安站在4年前3D電影「少年Pi的奇幻漂流」基礎上，在「比利．林恩的中場戰事」使用的3D、4K、每秒120格高規格技術，將電影製作推上前所未有高度，甚至全球少有商業院線有足夠先進設備放映。
4K、120格製作規格，讓觀眾可獲極鮮明、清晰影像，李安說，「我們從來沒有把電影看得那麼清楚過」，這樣的突破性技術擺脫過去觀看3D電影時的眼睛壓力，全面翻新3D身歷其境優點。
「因為3D跟清晰度，改變了你跟故事的距離」，李安透過新的媒介，讓電影不再是說故事，而是「體驗故事」，「3D最大的好處是在看到人的臉，也就是所謂的親切感，你可以看到人的氣色，感受到人的感覺，所以演戲時我還不太確定演員要怎麼演，因為你一演，看起來就像演的，他要真的有感同身受的感覺，表演要從這裡出發。這是一個藝術的新突破。」
李安在論壇將分享從台灣出發到世界頂端的探索之路，分享如何運用最前瞻科技說最人性故事，也為觀眾解讀他最新的電影語言是如何突破觀眾感官，創造未來電影產業話語權。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。