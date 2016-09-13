颱風來襲 台南5大學14日停課

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颱風莫蘭蒂即將來襲，雖然台南市政府還沒有宣布明天是否上班上課，台南多所大學已先行宣布停課，顧及學生的安全；至於是否停班，仍依據市政府的決定。

真理大學麻豆校區、崑山科技大學已在下午宣布明天停班停課；長榮大學、台灣首府大學、遠東科技大學則是宣布明天停課，但是否停止上班，仍依照市府的決定。1050913

(中央社)