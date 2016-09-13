陳國祥：不但要堅守崗位 還要向不實指控作戰

中央社董事長陳國祥下午在新書發表會前，針對外界的質疑發表他的看法。（季志翔攝）

「我不但要堅守崗位，而且要向一切不實的指控作戰。」中央通訊社董事長陳國祥近日出版《媒體，寶物或怪獸？》一書，今日舉辦新書發表會，並贈書給包含台灣大學、政治大學等校的新聞傳播系所。陳國祥也在發表會前回應外界近日的相關指控。

陳國祥表示：「中央社在10幾年前通過了一個業務獎勵的辦法。這是第三屆董事會通過的，在第四屆第五屆陸續有修正。我是第六屆和第七屆的董事長，所以這個辦法的通過和修訂跟我完全沒有關係。」

他指出，一部分的獎金是歸給業務發展有貢獻的人，另一部分的獎金是單位的共同基金，由合法程序分到幾個有貢獻的單位讓他們統籌運用。每一筆帳都是合法的，絕對沒有流入任何私人的口袋。

而對於中央社事務部副總監虞煥榮疑似在外開設行銷公司等指控，陳國祥則表示，業務細節屬於社務的層次。「董事長是掌握大政的方針，對細節沒有親自處理，詳細情形依據中央社的說明為準。」

由於陳國祥任期到明年6月30日，他也表示將會堅守崗位。他指出，國家通訊社必須免除政治力干擾，因此20幾年前成立的時候，任期制度就訂得明明白白。「在這個任期之內所有的專業主管依據新聞的專業理想去為國家服務，這就是要保障新聞專業和媒體的獨立自主，不受政治力的干擾跟控制，所以這個制度是我們必須珍惜的，我願意用一切的力量捍衛制度的實踐。」

(中時)