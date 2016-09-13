靜脈曲張導致腿腫脹 免開刀治癒

中山附醫皮膚科醫師林子鈞（右）說，周姓婦人大隱靜脈整條阻塞，導致腿部痠痛、抽筋，經注射藥劑治療後，解決多年苦惱。（林欣儀攝）

住在桃園的51歲周姓婦人，原本從事作業員工作，2年前開始常感覺腿部腫脹、疼痛，卻因忌諱就醫，導致靜脈曲張越趨嚴重，日前經好友勸告，到中山附醫、以免開刀的方式接受治療，終於解決多年苦惱。

撩起褲管，周姓婦人開心指著左小腿處的皮膚，她說，之前這裡有條青色、明顯腫大的血管，導致自己經常腿部腫脹、疼痛，甚至夜晚抽筋到無法入睡，今年初夏開始尤為嚴重，卻又不知該如何啟齒自己的痛處，而不敢就醫。

因為友人也因靜脈曲張昏倒被送醫，讓周婦決定要面對疾病，日前到中山附醫就診。中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師林子鈞說，周婦是大隱靜脈阻塞導致腫脹、疼痛，院內近幾年引進國外藥劑，只要注射到血管內，可以清除淤塞多年的血液，並能附著在血管壁上協助血管縮小，約1周症狀即可改善。

周姓婦人開心的說，經治療後，不但腿部的靜脈曲張不見了，也不會再腫脹、疼痛到無法睡覺。林子鈞則強調，靜脈曲張除會影響外觀，輕則導致痠痛、抽筋，嚴重者還會因循環不良導致發炎、濕疹，甚至併發蜂窩性組織炎，呼籲有這類體質、需久站或久坐者要留意。

(中時)