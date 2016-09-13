史丹佛攜手輔大 台灣人幸福感調查

我要評比

輔仁大學今（13）日上午與美國史丹佛大學共同宣布「幸福感之國際合作研究計畫」開跑。（輔大提供）

計畫預計針對新北市周邊一萬名30至70歲的社區居民，進行幸福感問卷、體位測量、血壓測量、舌診、脈診等多樣檢測。（輔大提供）

台灣人，你幸福嗎？輔仁大學今（13）日上午與美國史丹佛大學共同宣布「幸福感之國際合作研究計畫」開跑，將募集一萬名新北市民，探討國人幸福程度的現況，將透過心理評估問卷調查及和生理數據測量，探討「幸福感」及其影響因素。

輔大校長江漢聲說，輔大醫學雀屏中選成為史丹佛在台灣唯一合作單位，研究能力受肯定，也相信幸福感研究將對新北市居民有很大幫助。

新北市衛生局局長林奇宏說，目前還在評估能否將市政府蒐集的大數據，在保護個資的前提下，與幸福感計畫所要產出的數據交叉分析，彌補雙邊的不足。

台灣幸福感研究計畫在史丹佛大學的計畫主持人Ann Hsing，是史丹佛大學醫學院教授、流行病學家，她預錄影片，表示「台灣傲人的全民健保醫療系統與完善的族群資料庫，讓輔大有獨特的機會將研究與資料庫連結，能更深入探討幸福感的影響因素」。

江漢聲說，輔大診所及附設醫院籌備處過去長期對在新莊、五股、泰山地區深耕社區服務，加上中研院正在進行的「台灣人體資料庫」建置計畫在輔大設站，且輔大醫學院和海量資料研究中心受到肯定，史丹佛大學便選中輔大作為全球第三個加入幸福感研究計畫的合作學校。

幸福研究將針對新北市周邊一萬名30至70歲的社區居民，進行幸福感問卷、體位測量、血壓測量、舌診、脈診等多樣檢測，為期六年。

輔大也邀民眾共同加入這項世界級研究，參與可獲好禮，諮詢專線（02）2905-6727輔大海量研究中心蔡小姐。

(中時)