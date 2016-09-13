彰化媽祖聯合遶境 25日起駕
2016彰化縣媽祖聯合遶境祈福活動即將開鑼 ，副縣長陳善報今天與11間宮廟代表齊聚埤頭合興宮進行啟動儀式，同時宣布11尊媽祖將在20日大會師為系列活動揭開序幕，緊接著25日媽祖正式起駕展開6天5夜的全縣遶境。
上午的暖場活動，合興宮邀請在地的芙朝國小學童表演傳統跳鼓陣，而為了鼓勵民間資源參與有意義的宗教盛會，陳善報也特別感謝新頻道有線電視等企業贊助，文化局長陳文彬、縣議員劉淑芳、江熊一楓、埤頭鄉長吳錦潭等各界也都出席共襄盛舉，場面熱烈。
媽祖出巡，環境要更好！陳善報表示，彰化縣媽祖聯合遶境祈福，不僅是祈求風調雨順、國泰民安，今年更將延續去年起提倡的「少放鞭炮、減燒金紙」，希望信徒盡量用誠心雙手合掌參拜代替燒香及鞭炮，讓環境變得更好。
合興宮是今年爐主宮廟，主委楊龍河說，彰化媽祖將在25日(農曆8月25日)起駕，沿途經過10多個鄉鎮及11間宮廟，歡迎大家一起來祈福，他也呼籲，「拜媽祖要顧環保」。
文化局表示，媽祖聯合遶境，11間宮廟媽祖則將在20日齊聚合興宮聯誼、25日聯合起駕出巡，10月1日回到埤頭合興宮聯合祈福典禮後，系列活動將畫下圓滿句點。
(中時)
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