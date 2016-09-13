遠航擴新點 將飛越南峴港柬埔寨吳哥窟

遠東航空今天宣布新航點，10月8日起以包機從桃園飛越南峴港，5天一個航班，12月初還要開航柬埔寨吳哥窟。

峴港位在越南中部，有「東方夏威夷」美譽，又稱「玳藍灣」，在知名古都順化附近，是越南第4大城市。

峴港有綿延30公里的的細白沙灘，越戰時期曾是美軍基地的重要港口，2005年已被聯合國教科文組織列為「世界6大美麗海灘」，更被美國國家地理雜誌選為人生必到的50個景點之一。

到了峴港還可探訪臨近的會安古城，當地保留著16至18世紀的古建築，有許多古色古香的祠堂及會館，街道上的建築或中式或法式，城市散發著一種東西融合且柔和的美，聯合國教科文組織在1999年也將會安列為世界文化遺產。

離會安不遠的順化，是越南的三朝古都，也是越南接受中國文化的最佳歷史見證，中國有紫禁城，越南的阮氏皇朝也興建了史上規模第二大的東方皇宮，完全仿效北京紫禁城的風格構造而建，所以又稱「順化故宮」或「紫禁城」。

順化皇城內的牌坊還刻有中國文字，宮殿也是以中文命名，建築群已在1993年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，也值得造訪。1050913

(中央社)