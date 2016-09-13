參與ICAO 李大維：樂觀

我要評比

外交部長李大維今天表示，目前為止美方都很盡力幫忙台灣參與國際民航組織（ICAO），對於9月27日能否參與，目前是樂觀的看法；但國際刑警組織的參與，現在沒有把握。

立法院下午繼續進行施政總質詢，時代力量立委徐永明問到台灣是否可能參與國際民航組織、國際刑警組織等。

李大維說，昨天與今天中午都與美方來賓有深入的交談，目前為止美方盡力幫忙，對於9月27日參與國際民航組織是樂觀的看法。

對於11月的國際刑警組織部分，李大維說，非常感謝美國國會通過決議案，因此美國國務院非常認真在協助台灣，但國際刑警組織中，美國也只有一票，台灣是不是能夠參與，現在沒有把握。

徐永明說，台灣對兩岸關係維持現狀是對對岸與國際社會釋出相當大的善意，如果沒有好的回應，維持現狀可以做到什麼地步？

行政院長林全說，兩岸關係要讓世界能夠了解，台灣不會去挑釁目前的兩岸關係，而是會去維持既有的，且兩岸關係改善，台灣是有誠意的，也尋求國際社會更多的支持。

徐永明說，如果維持現狀讓地位沉淪，這種維持現狀要不要？林全說，維持現狀不會讓地位沉淪才對。1050913

(中央社)