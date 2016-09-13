颱風逼近 張花冠籲中央專案補助治水
強颱莫蘭蒂來勢洶洶，嘉義縣長張花冠表示，縣轄市很窮，根本無力負擔巨額的治理經費和配合款，風災一來，只能「求神拜佛」，請中央正視地方困境，專案解決水利問題。
嘉義縣沿海屬地層下陷區域，且早年中小區域排水規劃與工法未臻完善，90年代每逢風雨來襲，不但海區水患頻傳，就連民雄、溪口、新港等平原地區也飽受淹水之苦。
嘉義縣政府指出，在8年新台幣800億元治水預算挹注，以及10年餘年來針對中小區域排水總體檢、規劃治理下，淹水問題已大幅獲得改善，但後續整治仍須龐大經費，需中央伸出援手。
強颱莫蘭蒂逼近，張花冠今天下午分別前往布袋鎮荷包嶼、過溝及贊寮溝排水視察抽水站整備情形，對於中央分段治理水患的做法，十分憂心。
張花冠指出，水利治理工程土地經費，地方須自籌3成配合款，應急工程1成，縣轄市根本拿不出錢，防洪問題又不能等，實在需要中央儘速協助，讓人民免於水患之苦。
嘉義市長涂醒哲今天前往後湖抽水站，了解完整作業流程，確認機組正常運作。隨後前往文化路地下道視察抽水設備、水位警戒與監視系統；而在後湖抽水站也備有沙包，民眾可自行載運防颱防水。1050913
(中央社)
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