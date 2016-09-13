罷免恐龍法官 加州民意沸騰

特派員看世界專欄史丹佛大學游泳隊選手「撿屍」性侵被輕判，百萬人網路連署串連要罷免恐龍法官柏斯基，就算柏斯基自己請調民事庭，沸騰的民意仍不領情：「誰敢說他以後不會調回刑事庭？」

年僅19歲的特納（Brock Allen Turner）是美國泳壇明日之星，最高排名全美第10。2015年1月他酒後亂性，躲在巴羅艾托大學（Palo Alto University）校園的某個垃圾桶後邊，性侵無意識女子，事後被控性侵等3項重罪。

估計特納最高可求處有期徒刑14年，不過承辦檢察官僅求處有期徒刑6年。承審的聖克拉拉郡（Santa Clara）高等法院法官柏斯基（Aaron Persky）也是史丹佛大學（Stanford University）畢業的校友，最後以刑期太長可能對特納造成嚴重影響為由，處以有期徒刑6個月、緩刑3年。

柏斯基的判決導致輿論譁然，9月2日也就是特納服刑刑期才過了1/2就獲釋，提前獲釋當然有可能是他表現良好。「洛杉磯時報」（LA Times）報導，近來加州監獄人滿為患，調整收容空間放人，也是選項之一，更引起眾怒。

由於引發眾怒，柏斯基之後自請改調民事庭不審刑案，憤怒至極的民意仍不領情。史丹佛大學法律系教授道貝爾（Michele Dauber）率眾在法院前陳情說，他還是隨時可以請調回刑事庭，何況民事庭損及女性權益的案例幾乎天天都有。

特納的父親替兒子的辯解，更導致沸騰民怨。他說，特納活了約20年，犯錯行為僅20分鐘，因此坐牢是不符合比例原則的處罰，很難過兒子食不下嚥，懷念他以往大口大口享用肋排牛排的模樣。

此外，受害女生發表12頁的聲明字字血淚，CNN主播曾花了半小時逐字唸完，在美國社會掀起廣大的迴響。她說，「一夜飲酒毀掉兩個生命.....，你的傷害是實際的，你被剝奪了頭銜、學位、學生在籍身分，我的傷害卻是內在看不到的。」

1300萬網民對她表示支持，網路串連要罷免法官的連署超過百萬人，聖克拉拉郡2/3的民意喊罷免，1/4的聖克拉拉郡年輕女性說無法容忍柏斯基，更有罷免法官柏斯基委員會（The Committee to Recall Judge Persky）的組織成立。

罷免法官在加州可不是說說而已，1911年即於法有據。全美有8個州可由公民票決是否罷免法官，加州是其中之一。原先加州設計罷免法官制度的初衷，立意是確保司法公正，不受政商勢力的干預。

不過日後加州討論是否罷免法官，也納入法官應向民意負責的條件。統計顯示百餘年來，許多受矚目的加州罷免法官案，被訴的都是男法官，他們也都是判決蔑視女性而面臨飯碗不保。

儘管如此，一個世紀過去，罷免法官在加州僅1913年與1932年過關，原因是民意固然厭惡痛恨恐龍法官，但拿法官的判決作文章而喊打喊殺，罷免最後可能只是雷聲大雨點小。

正如當地法界人士分析，就算民意沸騰，法官面臨被罷免的壓力，關鍵在於只要法官沒有違法犯罪的事實，罷免法官不是那麼容易，但是存留曾被罷免的紀錄，對於日後法官的個人生涯多少有影響。

因此2012年由羅耀拉法學院（Loyola Law School）與加州大學柏克萊分校哈斯商學院（UC Berkeley’sHaas School of Business）所做的調查顯示，罷免投票鬧得風聲鶴唳之際，法官往往會裁量重刑或支持死刑，以免犯眾怒。

這個調查顯示，法官為了保住位子，難免產生寒蟬效應，而且效應確實在發生。有律師以自身經驗指出，特納的判決掀起眾怒，原本他的當事人已敲定認罪協議，如今法官也否決了。

已故加州最高法院法官考斯（Otto Kaus）曾打個比方，「處理爭議判決就好像明知道浴缸裡有隻鱷魚，但清早起來還是得踏進浴缸刮鬍子淋浴梳洗，所以只能說服自己別想它，但又很難不多想。」 1050913

(中央社)