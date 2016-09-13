敘軍宣稱擊落2軍機 以軍否認

敘利亞官方媒體報導，敘國軍方今天表示，已在敘國擊落1架以色列戰機和1架無人機，因以色列攻擊敘國南部的敘軍據點，但以軍否認。

根據路透社，敘利亞新聞社（Sana）報導，這架戰機曾於今天凌晨1時在南部奎乃蒂拉（Quneitra）鄉間攻擊政府軍據點，這架戰機和1架無人機後來遭擊落。

敘利亞新聞社報導，敘軍表示「我方防空擋下這起攻擊，並在奎乃蒂拉擊落1架軍機，且在大馬士革省擊落1架無人機」。

根據法新社，以色列軍方否認敘軍上述說法，表示「昨夜（以色列）任務鎖定敘利亞大砲陣地後，兩枚地對空飛彈從敘利亞發射」。

「（以色列）飛機安全未受波及。他們所言不實。」（譯者：中央社盧映孜）1050913

(中央社)