幸福城市大調查 台中市六都第4

我要評比

「天下雜誌」公布今年度「幸福城市大調查」報導及主客觀調查分析結果，城市競爭力、首長施政滿意度，台中市在六都名列第4。

「天下雜誌」今年度調查，城市競爭力六都排名前3名為台北、台南、高雄，去年名列第5名的台中市，往前進步到第4名，其中，台中市「社福力」為全國第一。

台中市新聞局長卓冠廷表示，每份民意調查及客觀指標都是施政及決策的參考依據；市府會以民意為依歸，妥善規劃施政方針，加強與人民的雙向溝通，盼團結大台中的政府資源及社會能量，共同將台中打造為「生活首都」。

台中市議會國民黨團今天下午召開記者會，國民黨團書記長楊正中表示，22縣市首長的施政滿意度，台中市排行第18，倒數第5名，與去年相較又掉了1名。

楊正中指出，104年度監察院審計處報告中，點出台中38項重大建設執行率不到30%，試問市民如何有感？

台中市議員張廖乃綸表示，林佳龍上任以來，只有停工、漲價這兩項政策讓人印象深刻，唯有腳踏實地，才能贏回市民的心。

卓冠廷表示，市府虛心接受各界對市政的關心及討論，感謝各方指教，市府團隊會秉持「行動市府」的初衷，持續改革及建設，回應人民的高度期待。1050913

(中央社)