達賴若來台 李大維：會做周全回應
外交部長李大維今天表示，西藏精神領袖達賴喇嘛目前沒有安排到亞洲出訪，如果達賴要來台，「政府一定會做一個非常周全的回應」，詳細問題要到時候才能夠再研究。
立法院下午繼續進行施政總質詢，時代力量立委徐永明問到，日前時代力量立委林昶佐到印度，曾邀請達賴來台，並來立法院演說，達賴每年都有全球的行程，也表示樂意再訪台灣，而立法院長蘇嘉全也表態歡迎，但達賴的簽證會不會有問題？
李大維說，達賴是廣為世人非常尊重的宗教領袖，對宗教影響力、對世人的理念啟發有極大的貢獻，目前達賴的年事已長，出訪都會走訪周邊的幾個國家走一趟，目前還沒有類似要到亞洲來走的安排。
他說，如果達賴願意來，政府一定會做一個非常周全的回應，到時候才能夠再研究。
李大維說，非常欽佩達賴這樣的一位宗教領袖，歡迎來台灣，但對於達賴要來台，要審慎考量。
徐永明追問行政院長林全，這是目前政府的看法嗎？林全說，「李部長（李大維）的說法，代表我們目前的看法」。1050913
(中央社)
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