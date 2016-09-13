台印尼警合作成果豐 遣返台詐騙嫌犯

我要評比

印尼警方與台灣警方合作，今天將日前在印尼落網的跨國詐騙集團中的11名台灣籍嫌犯押解返台。台、印尼警方在合作打擊跨國犯罪上再創佳績。

雅加達警局特殊專案部門主管安南（Anan Andi）今天在雅加達國際機場舉行記者會指出，警方是在今年8月4日破獲這起網路詐騙案件。警方先前已監控詐騙集團一段時間，在雅加達兩處地方展開突襲，成功逮捕31名嫌犯。

安南指出，印尼警方與台灣駐印尼警察聯絡官李堅志合作，從台灣警方那裡獲得嫌犯相關情資，兵分多路，逮捕包括中國大陸和台灣的詐騙集團嫌犯。這些嫌犯冒充警察，詐騙兩岸民眾金錢。

值得注意的是，台印尼聯手打擊跨國詐騙集團，屢建奇功。

去年8月20日，台印尼警方聯手破獲印尼跨國電信詐欺集團，逮捕86名台灣嫌犯，創下印尼警方逮捕最多台灣嫌犯的紀錄。這批台灣嫌犯已全數遣返回台受審。李堅志扮演關鍵角色，有效促成台印尼雙邊執法合作夥伴關係。

這項專案被譽為台灣檢警國際合作破案的典範，偵辦實錄被印尼知名導演拍成紀錄片，並將於24日在印尼及亞洲各國的「犯罪及調查」頻道（Crime & Investigation channel）正式播出。1050913

(中央社)