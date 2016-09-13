全家攜手薄多義　推義大利麵搶市

和風青蔥奶油鹽烤雞肉直麵，售價79元。

羅馬家常燉菜番茄培根麵，售價79元。

奶油蘑菇濃湯，售價39元。

義大利麵堪稱台灣民眾最喜愛的異國料理之一，全家便利看好年輕世代偏好義大利麵，特別攜手知名義式專賣店｢薄多義 BITE 2 EAT」聯名開發3款新品，搶攻年輕人味蕾。

根據全家便利商店內部資料顯示，義大利麵逐年銷售皆以1成左右穩定成長。全家鮮食部部長林純如指出，觀察平價義大利麵消費族群，年輕上班族、大學生為主要族群，因此選擇開學檔期，攜手全台知名義式餐廳薄多義推出全新商品，搶攻年輕人味蕾。

全家與薄多義主廚共同開發出的新商品分別為白醬｢和風青蔥奶油鹽烤雞肉直麵」、紅醬｢羅馬家常燉菜番茄培根麵」以及薄多義經典的每日例湯｢奶油蘑菇濃湯」。

林純如指出，｢和風青蔥奶油鹽烤雞肉直麵」選用在地食材青蔥與國產雞肉，白醬中加入青蔥，可以讓原有奶香外更增添香氣與清爽口感；｢羅馬家常燉菜番茄培根麵」則使用義大利進口的番茄和鯷魚原料熬製醬汁，配上以烘烤保留蔬菜本身甜味的蔬菜及培根；｢奶油蘑菇濃湯」則以天然奶油熬煮，口感濃郁滑順。3款新品9/14新品上市，9/14至9/27所有義大麵品項享九折優惠。

(時報周刊)