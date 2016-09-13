NBA》籃網公布季前訓練營 26日豪哥媒體日

我要評比

NBA官網雖評籃網仍會墊底，不過對簽進林書豪表示肯定。（本報資料照）

籃網13日宣布今年季前訓練營時程，台灣時間26日晚上11點將開始進行季前訓練營開訓前的「媒體日」，屆時季外轉戰籃網改當「布魯克-林(Brook-Lin)」的林書豪也將公開露面，正式為新球季備戰。

籃網在「媒體日」隔天後即開始例行季前訓練，將一連操練5天，訓練地點就是在籃網位於布魯克林的訓練球場「HSS訓練中心」，原則上是「1天2餐」的訓練份量，再視球員情況做調整。

籃網第一場季前熱身賽是10月7日上午7點30分在主場「巴克萊中心」體育館迎戰活塞，然後9日上午7點30分作客尼克，這也是林書豪改披籃網戰袍後，首度造訪昔日「林來瘋」發跡地麥迪遜花園廣場。

(中時電子報)