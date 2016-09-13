秋節返鄉 花東可多利用客運接駁

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為方便成功、長濱等民眾往返玉里，中秋連假公路總局協調鼎東客運增開「8181(經玉長公路)」班次路線；調整「0882」臨時路線班車接駁疏運。

台東監理站表示，「8181」玉里-寧埔-成功(經玉長公路) ，14日、18日增開夜間10時30分(成功往玉里)班次，以配合台鐵往台北列車655車次晚上11時50分抵達「玉里」列車接駁。

15日、20日增開凌晨4時50分(玉里往成功)班次，以配合台鐵往台東列車616車次4時40分抵達「玉里」列車。

「0882」（靜埔-長濱-寧埔-玉里）18日配合台鐵北上普悠瑪5237車次(上午8時16分抵達玉里)，以及北上普悠瑪5241車次(下午2時24分抵達玉里)接駁轉乘，當天班車靜浦發車時間改為6時30分及12時40分。

台東監理站站長周志昌表示，歡迎外縣市返鄉過中秋鄉親，多加利用搭乘接駁，相關班車時刻資訊可上網鼎東客運網頁或利用交通部公路總局「iBus公路客運」，透過網頁或利用手機APP，輕鬆查詢客運路線、預估到站時間，隨時掌握要搭乘的客運動態，讓中秋返鄉有更便捷的交通搭乘。1050913

(中央社)