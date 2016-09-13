不當黨產委員會被砸 林全：加強安全

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行政院不當黨產處理委員會今天上午被砸，行政院長林全表示，會清查滋事份子，也會檢討安全部分如何加強。

行政院不當黨產處理委員會上午11時許被砸，大門口的強化玻璃碎裂，無人受傷。不當黨產處理委員會已報案，警方正在進行初步調查。

立法院下午繼續進行施政總質詢，時代力量立委徐永明問到，不當黨產處理委員會玻璃被打破，但翻了預算書，不當黨產處理委員會沒有編保全、也沒有編列駐衛警，安全怎麼辦？

林全說，初步了解不當黨產處理委員會與國發會合署辦公，應該要共同分攤保全。

他說，將會清查滋事份子，也會檢討安全部分如何加強。1050913

(中央社)