陸十三五語文政策：少數民族區普及漢語
中國大陸官方今天公布「十三五」規劃的語文政策。當中提到，「十三五」期間要大力提升農村地區的普通話水平，並加快少數民族地區的「國家通用語言文字」（漢語）普及。
這項由大陸教育部、國家語言文字工作委員會制訂的「國家語言文字事業『十三五』發展規劃」，今天在教育部官網公布，提及上述內容。
這項規劃指出，「十三五」（第13個5年規劃，2016至2020年）期間，大陸語文政策的發展目標是「一個普及、兩個全面」，也就是在全國範圍內「基本普及」國家通用語言文字、全面提升語言文字訊息化水平、全面提升語言文字事業服務國家需求的能力。
規劃還喊出「五個面向」的戰略重點，也就是向國家戰略聚焦、向農村和少數民族地區攻堅、向社會應用推進、向現代治理轉型、向國際領域拓展。
這項規劃提出2020年之前的語文政策5大工作任務。其中一項是「普及國家通用語言文字」，包括大力提升農村地區的普通話水平、加快少數民族地區的「國家通用語言文字」普及、強化學校語言文字教育、加強語言文字規範化建設。
另有一項則是「弘揚傳播中華優秀語言文化」，內容包括深化大陸與台灣、港澳的語言文化交流合作。
規劃還提出今後要著重實施5項重點工程，其中一項是推動「互聯網+」語言文字服務工程。1050913
(中央社)
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