颱風逼近 林全將視察災害應變中心

強烈颱風莫蘭蒂逐步靠近台灣，行政院長林全今天前往立法院施政報告並備詢，稍晚將視察莫蘭蒂颱風中央災害應變中心。

林全稍早也在臉書表示，莫蘭蒂颱風即將來襲，請大家做好防颱準備，並嚴防豪大雨及漲潮帶來的水患，請花蓮、台東（蘭嶼、綠島）、屏東（小琉球）、高雄、澎湖的朋友嚴加戒備，山區及土石流警戒區也請注意安全，希望能將災害降到最低。1050913

(中央社)