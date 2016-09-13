首屆海事展 展現國艦國造能量
第1屆「高雄國際海事船舶暨國防工業展」匯集國防、船舶機械、海事工程等大廠參展，MIT國造潛艦模型首度曝光，展現國艦國造能量及決心。
籌劃這次展出的台灣區造船工業同業公會理事長韓碧祥說，今天台灣的造船技術及國防科技之精進，與40年前真是不可同日而語。好比以前電視只會做黑白，也沒有電腦化，如今進步到彩色的、數位的都有，民間造船技術沒有問題，可謂「只欠東風」，只要政府有決心，民間都可以配合。
他認為，國防要靠自己不能靠別人才能長久，國防自主也可讓國內業者有機會展現國造國艦的能力，只要政府有決心要做，不論柴油潛艦或核能潛艦，相信業者都有辦法做得出來。
韓碧祥表示，首屆海事國防工業展的確很轟動，連颱風都要來湊熱鬧，大會因應颱風可能來襲原訂明天的開幕典禮將順延，若明天颱風來配合展館閉館，展期也將順延1天。
海事國防工業展原訂14日至17日在高雄展覽館舉行，參展單位超過150家，展覽主題涵蓋國防、船舶機械、海事工程、通信航儀，及綠色能源，呼應政府「國艦國造、國防自主」，中科院等單位將展出國造武器裝備能量雄三飛彈、雲豹甲車等模型。
「船舶機械」主題則包含台船、中信、慶富、龍德、船舶中心、東元電機等船艦及主動力相關大廠則提供造船工業的核心技術，其中台船潛艦發展中心首度展示剛剛完成的國造潛艦模型。
展出期間並舉辦「造船產業與經濟發展、造船產業與國防建設」兩大論壇，以及「艦艇設計、綠能科技、船用技術」等主題研討會。1050913
(中央社)
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