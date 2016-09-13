是否整併外館 外交部：視戰略務實檢討中

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外交部今天表示，在外交處境特殊及政府財政困難下，目前正依資源及戰略考量，務實檢討外館配置。

媒體今天報導，蔡政府力推新南向政策，最近已要求外交部全面檢討、整併部分外館；政府高層官員表示，設置這麼多外館只是打腫臉充胖子，政策說要務實，作為卻是最不務實，「外館砍30個都沒問題。」

外交部下午回應，現在駐外館處為177個，檢討駐處及人力資源是一向都在進行的事，在檢討過程中，要外交處境特殊，因此館處設置及精簡一定要從外交戰略層面考量。

再加上當前政府財政困難，外交資源並非無限，外館設置另必須重視資源有效配置，使每一館處發揮效能。

外交部表示，正依據外交戰略、資源配置及效能等各個面向，務實檢討外館配置，以強化外交戰力，推動當前重要政策。1050913

(中央社)