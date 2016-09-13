楊祐寧幫放閃 2字評價舒淇馮德倫反遭虧
舒淇3日閃電宣布和馮德倫結婚，驚喜一大票粉絲及藝人好友，兩人婚後則繼續投入新片《俠盜聯盟》的拍攝，而昨（12日）電影宣布殺青，舒淇開心分享拍攝片場花絮，最吸睛的莫過於影片最後出現她和老公同框的畫面，雖然一旁還多了「電燈泡」楊祐寧，但仍讓大家直呼閃度破表，今（13日）則換楊祐寧PO照，還用2個字評價他們，卻被粉絲直虧「你不也是」。
楊祐寧今分享了馮德倫的合照，畫面中，兩人都戴著墨鏡，看似非常帥氣，但他卻發文寫下「從來沒遇過這麼幼稚的導演，跟他太太一樣幼稚」，讓沒一同入鏡的舒淇也躺槍，但這也算幫夫妻倆放閃一波。
照片一PO出，大家便好奇問「那照片是他太太拍的嗎」，並搞笑虧楊祐寧「起碼人家有太太」、「說的好像你自己不幼稚一樣」、「你也是個幼稚鬼」，粉絲更喊「我也可以陪你一起幼稚」，搶著當楊祐寧太太。
(中時電子報)
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