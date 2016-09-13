能否參加國際民航組織大會？李大維：樂觀

外交部長李大維13日在立法院施政總質詢答覆立委徐永明和江啟臣時指出，參加本月下旬的國際民航組織大會（ICAO）「相當樂觀」。

徐永明問說，五月我國參加世界衛生大會時是以附帶一中原則的「中華台北」名稱參加，馬上就要到的國際民航組織我國參加的機會如何？李大維回答，這兩天都有跟美國來賓深入交談，對於參加ICAO獲得的訊息是「相當樂觀」。

徐永明再問，國際刑警組織大會參加機會如何？李大維表示，可能有困難。

江啟臣也問到，參加ICAO機率高不高？李大維同樣回答表示「樂觀」。但江啟臣說，不能太樂觀，要有做最壞打算的準備。

(旺報)