6旬婦糖尿病控制不佳 筆型胰島素效果好
台中市60歲鄒姓婦人罹患糖尿病10多年，合併有高血壓性心臟病，每天定時要吃8科血糖藥，但血糖值依舊居高不下，日前轉至大里仁愛醫院治療，透過簡化口服糖尿病藥、搭配每天睡前注射筆型長效胰島素，一個月後血糖值大大降低。
大里仁愛醫院內分泌科主治醫師林文森指出，鄒婦到院時血糖值250-300 mg/dl、糖化血色素12.0%，且有糖尿病眼底病變及明顯蛋白尿情況，經改變用藥習慣，一個月後空腹血糖128 mg/dl，半年後糖化血色素7.1%，她開心表示「10年來血糖不曾這麼漂亮」。
林文森強調，糖尿病是複雜的全身性疾病，其管理好比一場棒球比賽，投手主導球賽的輸贏，糖化血色素則像投手防禦率，除飲食、運動及口服藥物，胰島素治療是最佳先發、也是最優秀的救援武器。也因此，若藥物服用未達到效果時，不妨搭配胰島素使用，效果更好。
(中時)
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