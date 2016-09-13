南投仁愛鄉眉原橋通車 部落居民有安全回家路
南投縣仁愛鄉新生村眉原橋，今〈13〉日在縣長林明溱主持下，完成通車典禮，部落居民都興高采烈迎接通車，部落耆老更興奮說，以後不必再擔心山洪了，回部落終於有個安全的道路！
縣長林明溱今天由原民局長張子孝陪同，前往仁愛鄉新生村主持新建眉原橋通車儀式，原民會經建處副處長章正文、縣議員廖文賢、史清水、石慶龍、林芳妤、許阿甘、簡賜勝、鄉長江子信、鄉代會主席吳文忠、副主席潘佩琪及多位代表都出席觀禮，新生村長謝志城也帶領部落耆老及居民出席，場面熱鬧。
仁愛鄉新建眉原橋長132公尺、寬6公尺，以預力樑橋結構設計，護欄融合原民圖騰元素，造型美觀，104年11月16日開工，105年8月2日竣工，工期約9個月；13日林縣長和多位議員一起以原住民儀式剪綵，新建眉原橋終於通車了，不僅讓部落居民回家的路更安全，也打通了近百公頃賞梅秘境的大門，為南投再添一處觀光景點，帶動部落繁榮。
林縣長表示，眉原橋是新生與互助村重要聯外道路，也是兩部落農業生產和運輸要道，多年來北港溪上游因豪雨山洪帶來大量土石，使得眉原橋河床幾與橋面等高，每當汛期時洪水吞噬橋面，險象環生，讓部落如陷孤島。
林縣長並指出，因居民的交通與安全，經縣府積極向原民會爭取4,500萬元經費，完成新橋建設，不僅兩村交通更便利，也打開了周邊及西伯梅園等近百公頃梅區新秘境，為地方帶來觀光發展的新契機；因此橋通居民都歡欣雀躍不已。
(中時)
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