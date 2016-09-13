NBA》化身超級營業員 林書豪慈善募款

林書豪化身超級營業員為慈善基金會募款。(摘自林書豪臉書)

林書豪13日前往紐約Cantor Fitzgerald金融交易所，參與替紐約「大哥哥大姐姐基會」的慈善募款活動，林書豪頂著招牌小馬尾髮型，一身勁裝打扮，出現在交易所內也引起騷動，林書豪很開心聆聽營業員解釋募款程序，也讓在哈佛大學主修經濟學的林書豪回想起大學時光。

林書豪季外轉戰籃網、重返昔日「林來瘋(Linsanity)」發源地紐約，近日除了持續季外自主訓練外，也繁忙地張羅在紐約的新生活，常被眼尖的球員發現在「好市多(Costco)」與「宜家家居(Ikea)」血拼，被要求合照，也凸顯在紐約的高人氣。

(中時電子報)