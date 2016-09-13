強度維持巔峰 鄭明典PO衛星照：莫蘭蒂一定很強

中央氣象局預報中心主任鄭明典稍早在臉書PO出一張衛星雲圖，並表示看到這張圖就知道「莫蘭蒂颱風一定很強」。(擷取自鄭明典臉書)

中央氣象局今天上午8時30分對強颱莫蘭蒂發布陸上颱風警報，目前距離台灣不到400公里，預估今晚到明天一整天會對台灣影響最大。中央氣象局預報中心主任鄭明典稍早在臉書PO出一張衛星雲圖，並表示看到這張圖就知道「莫蘭蒂颱風一定很強」。

鄭明典表示莫蘭蒂颱風約在昨晚半夜達到強度的巔峰，之後幾乎沒有明顯起伏，強度就維持在巔峰附近，現在眼牆對流甚至還略有增強，直呼「很少見」。鄭明典指出一看到莫蘭蒂的衛星雲圖，就知道這颱風一定很強，提醒民眾要小心應變。

強颱莫蘭蒂目前位置在恆春東南東方約370公里之海面，以每小時21公里速度，向西北西進行。近中心最大風速為每秒58公尺，相當於17級風。瞬間最大陣風每秒73公尺，相當於17級風以上。

(集團連線報導)