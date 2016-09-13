高榮南院成立長者優質醫療照護團隊

因為愛 ，高榮南院成立長者優質醫療照護專業團隊。（黃文博攝）

年初發生在日本83歲老翁，疑似長期照顧77歲的失智症妻子導致身心俱疲，持刀刺死妻子，被捕後絕食2周不幸身亡的人倫悲劇，震驚台灣，震出了長期照顧悲歌的一頁。

高榮台南分院院長王志龍表示，隨著國人平均餘命增加，當前政府施政重點之一繞著長照各項議題；但是為什麼社會上仍然不斷上演著老顧老衍生的悲劇。

「提高老人優質生活品質與照護，離不開醫療」王志龍感性的說，「因著愛，所以成立長者專業醫療團隊」，該團隊主要成員為骨科、復健科、老人醫學專科、神經內科及身心科醫師，另外有護理師、社工師、心理師等所組成。藉由跨部門、跨專業的醫療合作，並設立高齡醫學整合門診，提供長者無縫隙的個別化服務。

日前該團隊針對長者照護議題，辦理居家服務員、長照專業照顧等多場次教育訓練，邀請臨床專業醫護人員授課，提供照顧者喘息與支持服務，同時也保障高齡患者生活品質與受照顧之權益。

另外也舉辦「高齡骨折患者之照護研討會」，會議邀請骨科名醫、復健科醫師、老人醫學專科及身心科醫師等人，與民眾分享高齡骨折患者之照護經驗。

與會的醫師一致認為骨折，是造成老人失能狀態的主因之一。研討會上，由各專科權威醫師從生理、心理與環境等構面上切入高齡骨折的各項議題，並教導國人如何營造高齡友善生活空間，降低長者骨折機率。

據老人醫學專科王一舟醫師指出，從老年醫學觀點，高齡長者處於功能退化狀態，骨折後臥床越久，肌力下降越嚴重，患者的生活功能回復就越慢。王一舟醫師強調，及早下床復健是關鍵，除了避免肌肉萎縮外，尚可減少深部靜脈栓塞、骨質流失、褥瘡等併發症的發生。復健的重點包含運動治療、疼痛控制、輔具應用、營養與鈣質補充。

王志龍院長說，高榮台南分院素來有長壽村之稱，院區內有十餘位逾百歲長者在此安養；醫院日後也將建構以社區為主的老人照顧或活躍老人、樂齡學習模式，提供有需求家庭相關醫療介入、疾病諮詢、喘息服務等，同時厚植長照服務人力資本。為老人生活品質，在地安老理念盡一份社會責任。

(中時)