陸開發銀行原黨委副書記姚中民遭雙開

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大陸國家開發銀行原黨委副書記、監事長姚中民近日遭到中共雙開。（圖／文匯網）

今年6月間遭中共中紀委調查的國家開發銀行原黨委副書記、監事長姚中民近日遭到中共雙開。

新華社今天報導，經中共中央批准，中共中央紀委對國家開發銀行原黨委副書記、監事長姚中民嚴重違紀問題進行了立案審查。

經查，姚中民違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查，違反中央八項規定精神受到黨紀處分後，仍不思悔改，頂風違紀；違反組織紀律，不向組織如實說明問題；違反廉潔紀律，收受禮金、禮品，搞權色、錢色交易。利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪。

中紀委說，姚中民身為黨的高級領導幹部，理想信念喪失，嚴重違反黨的紀律，性質惡劣、情節嚴重。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中央紀委常委會議審議並報中共中央批准，決定給予姚中民開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關依法處理。

(中時電子報)