好傷！陸跟進 海航首禁三星Note7

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由於電池爆炸問題頻傳，全球各地多家航空公司已對三星「Galaxy Note7」下了程度不等的禁令。（圖/中央社）

三星「Galaxy Note7」電池爆炸事件頻傳，繼全球多國航空管理部門與航空公司將Note 7加入禁飛/危險品名單後，海南航空集團13日緊急發佈通知，禁止Note7上機，成為中國第一家跟進的航空公司。

據《觀察者網》報導，海航在通知中指出，為了防範安全隱患和相關衍生風險，集團員工禁止攜帶Note7登機，也禁止隨行李托運。

而對乘客的規定相對寬鬆，海航僅禁止乘客在飛機上使用該款手機，而中國國內航班本身就禁止機上使用手機。此外，也禁止在機上充電或托運。

據瞭解，海航集團運營管理海南航空、天津航空、金鹿公務、祥鵬航空、首都航空、西部航空、福州航空、烏魯木齊航空、北部灣航空、揚子江航空、桂林航空、長安航空、myCARGO、迦納AWA航空與法國藍鷹航空等航空公司。也就是說，這些航空公司都將參與這次對Note7的禁令。

特別值得注意的是，截至9月12日，由於電池缺陷問題，三星已決定召回在美國、韓國、澳大利亞等10個國家和地區的共250萬支Note 7手機。

不過，三星也聲明，表示韓國版Note 7不受這次召回事件的影響，理由是韓國版用了不同的電池供應商，不存在安全隱患。而海航這次全面封殺Note7，影響也許更加深遠。

根據《觀察者網》統計，發佈警示的航空管理部門有：美國聯邦航空局、日本國土交通省、韓國交通部、歐洲航空安全局、加拿大交通部，以及印度民航總局。

除了官方機構以外，眾多航空公司也發佈了相關的禁令，禁止乘客在飛機上將三星Galaxy Note7開機或為其充電，並嚴禁放入託運行李。

目前，已經發佈相關禁令的航空公司包括：新加坡航空、澳大利亞航空、捷星航空、維珍澳大利亞航空、澳洲堪塔斯航空、阿聯酋啊哈德航空、中華航空、長榮航空、新加坡航空、復興航空、遠東航空、巴基斯坦國際航空、加拿大波特航空、加拿大航空公司、達美航空、美國航空、美國聯合航空與亞洲航空等，而巴基斯坦國際航空更是嚴令禁止將Note7手機帶上飛機。

(中時電子報)