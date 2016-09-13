「搶修資源最佳化」 台電籲停電不必急於打電話

強颱莫蘭蒂暴風圈逼近南台灣，但為防過去搶修電話被打爆，這次台電呼籲，遇停電公司會進行「搶修資源配置最佳化」，民眾不必急於電話通報。且「1911」專線儘量留給習慣打電話的長輩，一般民眾可多利用台電官網查詢或通報。

台電表示，停電災情會隨風雨狀況變化，若發生停電情形，建議民眾暫先保持耐心，不需急於電話通報，台電會依照系統顯示的故障現況，按照「供電樞紐中心變電所→主幹線→分歧線」順序進行搶修，全力使搶修資源配置最佳化。

由於過去「1911」電話通報遇颱風就佔線，台電也提醒，專線電話留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用，能夠上網的民眾可多利用台電官網查詢或通報停電。

(中時)