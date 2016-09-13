核安演習疏散除汙 副縣長打80分
105年度第22號核安演習今天第2天進行人員疏散、除汙部分演練，原能會設定5種情境分別演練，屏東縣副縣長吳麗雪到場視察，肯定演習過程，為演習打80分。
演習上午9時開始，一直到下午2時才結束，演習情境想定核三廠因地震造成機組設備故障，因此釋放出放射性物質，影響電廠周邊地區民眾，執行3公里民眾預防性疏散，並對於民眾防護行動、學生預防性疏散、防護站開設、養護之家疏散、收容所等分別進行輻射偵測檢查及除汙、傷者救護等演練。
演習動員屏東縣政府消防局、警察局、衛生局、社會處、恆春鎮鵝鑾里、滿州鄉港口村及永靖村、原能會、國軍陸軍第八軍團、台電公司、養護之家等單位，還有民間志工團體，共動員1330人、各式車輛機具約60輛次。
屏東縣政府採有別於過往防災演習大規模集中於一地演練方式，以最直接深入民眾的生活圈，採實地、景、物、人進行演練，希望讓核子事故緊急應變計畫區內的村里民親身參與，能更清楚瞭解當核子事故發生後，應如何配合政府採取應變措施。
除了有原能會組成的考評小組，驗證核三廠的應變能力，還首度由學者專家組成「屏東縣監督核能委員會」，將在演習結束後，召開檢討會檢視。14日的實兵演練部分，因「莫蘭蒂」颱風來襲取消，擇期再進行演練。1050913
(中央社)
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