勞團：就業歧視統計跟生活感受不同
(中央社記者余曉涵台北13日電)青平台基金會今天表示，勞動部日前公布的就業歧視調查數據跟生活感受截然不同，相關數字已經被「和諧」了。
日前勞動部公布調查報告顯示，職場上除了性別歧視外，其他因為容貌、年齡等歧視項目都不到3%。對此，青平台基金會今天召開記者會表示，數字已經被「和諧」了。
青平台說，勞動部的調查數字跟生活感受體驗截然不同，以年齡為例，根據主計總處「104年人力運動統計調查」，21.4萬失業中的尋職者有3.5萬人因年齡限制找不到工作，比率高達16%。
以身心障礙為例，對照衛福部身心障礙人數人口比率 5% 與其勞動參與率數據推估，身心障礙者在職場上受到就業歧視比率可能高達5成。
青平台認為，勞動部的調查資料僅透過民調電訪，是個人主觀感受，因此數據才會偏低，營造出工作平等的假象。1050913
(中央社)
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