颱風來襲 大雪山合歡山森林區14日休園
受到颱風莫蘭蒂影響，林務局指出，大雪山、八仙山、合歡山、武陵森林遊樂區明天休園，也封閉轄屬步道，呼籲民眾不要上山。
中央氣象局下午將南投縣以及嘉義縣也列入颱風警戒範圍，明天及15日上午是颱風影響台灣最明顯的時間，全台有雨，明天上午東部雨量快速增加，南部雨勢也會越來越顯著。
由於中央氣象局發布陸上颱風警報，林務局東勢林區管理處指出，擔心颱風帶來強風豪雨，引發坍方、土石流以及落石， 考量到遊客安全，管理處所屬的大雪山、八仙山、合歡山以及武陵森林遊樂區明天將休園，同時封閉所屬步道。
除了關閉森林遊樂區之外，玉山國家公園管理處也針對轄內仍在登山的民眾與團體進行清查，發現另有100多名登山客仍在山區，管理處已一一通知登山的民眾，呼籲他們儘速下山或尋找避難處。1050913
(中央社)
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