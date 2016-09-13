美扯謊泳將節目獻舞 2男衝上台抗議
美國奧運泳將洛克特今天在美國廣播公司舞蹈比賽節目「與明星共舞」（Dancing with the Stars）結束表演，並回應評審評語時，2名男子衝上台對他抗議。
路透社與美國娛樂網站E! News報導，洛克特（Ryan Lochte）先前宣稱在里約奧運期間1場派對後，與其他3名泳將遭搶並抵在槍口下，對此他坦承「過度誇大」，並捲入醜聞風波。這名金牌得主為扯謊致歉後，手上4家贊助商全數流失，並遭禁賽10個月。
根據美國廣播公司（ABC）洛杉磯分台，洛克特與搭檔、專業舞者柏克（Cheryl Burke）結束表演後，一起站在舞台接受評審針對舞步的評論，此時2名男子衝上台抗議。
維安警衛隨即制伏他們，若干抗議人士也從觀眾區被帶到場外。
多家媒體報導，節目廣告結束後，洛克特說：「我很好，目前感觸良多，也感到有些受傷。我站出來，想要做些令我完全不自在的事，而我做到了。」
洛杉磯警局表示，2名40多歲的洛杉磯男子因擅自侵入罪遭逮，無人受傷。（譯者：中央社周莉芳）1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。