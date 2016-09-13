美扯謊泳將節目獻舞 2男衝上台抗議

我要評比

美國奧運泳將洛克特今天在美國廣播公司舞蹈比賽節目「與明星共舞」（Dancing with the Stars）結束表演，並回應評審評語時，2名男子衝上台對他抗議。

路透社與美國娛樂網站E! News報導，洛克特（Ryan Lochte）先前宣稱在里約奧運期間1場派對後，與其他3名泳將遭搶並抵在槍口下，對此他坦承「過度誇大」，並捲入醜聞風波。這名金牌得主為扯謊致歉後，手上4家贊助商全數流失，並遭禁賽10個月。

根據美國廣播公司（ABC）洛杉磯分台，洛克特與搭檔、專業舞者柏克（Cheryl Burke）結束表演後，一起站在舞台接受評審針對舞步的評論，此時2名男子衝上台抗議。

維安警衛隨即制伏他們，若干抗議人士也從觀眾區被帶到場外。

多家媒體報導，節目廣告結束後，洛克特說：「我很好，目前感觸良多，也感到有些受傷。我站出來，想要做些令我完全不自在的事，而我做到了。」

洛杉磯警局表示，2名40多歲的洛杉磯男子因擅自侵入罪遭逮，無人受傷。（譯者：中央社周莉芳）1050913

(中央社)