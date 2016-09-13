斗六繪本館赴美參展 滿載愛心而歸
斗六繪本館舉辦「愛旅行，回國請為孩子帶一本繪本回來」活動，赴美國參加國際圖書館協會聯盟（IFLA）年會，滿載愛心及各國繪本而歸，今天分享成果。
斗六市長謝淑亞與繪本館館長沈秀茹長途飛行40多小時，拖著超重被罰新台幣1萬3547元的3大箱行李，前往美國俄亥俄州哥倫布市，參加IFLA年會的參展，贏得與會各國激賞，分享充滿愛心的文化外交。
斗六市長謝淑亞上午在繪本館分享赴美成果，她指出，前往美國東部俄亥俄州、到西部洛杉磯，然後回到台灣，飛行超過9800英里，就是為了將「愛旅行，回國請為孩子帶一本繪本回來」的想法推展到全世界。
她說，斗六繪本圖書館以「愛旅行，回國請為孩子帶一本繪本回來」的主題參展，超過145國、3700名圖書館同道與會，斗六繪本館是唯一鄉鎮市立圖書館代表，現場海報展只有200張展出，斗六是其中之一。
活動開幕第二天，就有染著一頭粉紅色頭髮的志工、3個孩子的爸爸與圖書館館長，帶來好幾本俄亥俄州及夏威夷等地的繪本，響應愛旅行的活動。
德州Pasadena 公共圖書館、馬來西亞、法國巴黎、哥倫布市、澳洲等地圖書館同道，直說也要推動「愛旅行帶繪本回來」活動，更對台灣鄉鎮市圖書館的積極參展，刮目相看。
此行獲得美國洛杉磯當地圖書館及僑界熱烈支持，捐贈200多本世界各國繪本，謝淑亞說，實在太重了，先帶回152本，第二批再設法運回來，值得欣慰的是，斗六「愛旅行帶繪本回來」活動在國外廣為宣傳並獲得迴響。1050913
(中央社)
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