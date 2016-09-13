柯文哲拍板 內科夾層違建未改善將開拆

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台北市建築管理處13日表示，市長柯文哲拍板定案，內湖科技園區58棟夾層違建，若6個月內未完成改善或補辦建照，將開罰最高新台幣12萬元，可按月處罰，並於明年7月1日起強制拆除。（台北市建管處提供）中央社記者顧荃傳真 105年9月13日

台北市建築管理處今天表示，市長柯文哲拍板定案，內湖科技園區58棟夾層違建，若6個月內未完成改善或補辦建照，將開罰最高12萬元，可按月處罰，並於明年7月1日起強制拆除。

建管處表示，民國96年專案執行內湖科技園區夾層違建清查，總共查報58棟建築物（合計列管147案），涉有夾層違建。

建管處說，當年業者協調希望能以容積轉移方式就地合法，但相關容積轉移或代金法規近年才逐漸完備，因此當時暫緩處理。柯文哲上任後，認為此事已拖延多年，要求儘速專案解決。

台北市政府上午市政會議通過「台北市內湖科技園區夾層違建執行計畫」，建管處說，將書面通知違建夾層所有人，限期6個月內，委託開業建築師補辦建造執照。

若屆期未補辦，將依行政執行法第30條處以怠金，罰款視違建規模大小，區分為4個級距，初犯將罰新台幣5000元到3萬元，若仍不改善，將按月加重處罰，最高可罰到12萬元。

建管處表示，若開罰後仍遲未改善，或無法補照者，將自106年7月1日起，排序進行強制拆除，並收取代拆除費用。

建管處進一步說明，目前列管涉及違建夾層的建築物，絕大多數在建造當時建築容積已經用罄，違建所有人必須協同全體土地所有權人，循「容積移轉」程序申請審查許可，並檢討結構安全，違建夾層才可就地合法。因執行上有一定難度，故給予6個月時間補辦建造執照。1050913

(中央社)