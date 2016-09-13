台印共打成功 印尼遣送11台籍詐騙犯回台

印尼政府將涉犯電信詐騙案的11名台籍嫌犯遣返回台，外交部下午表示，印方同意將我國籍嫌犯依「國籍管轄原則」遣返我國，並將於9月13日晚間8時45分抵台，接受我國司法單位調查。

外交部說明，印尼警方於8月4日接連於雅加達2處民宅破獲跨國電信詐騙集團，共逮捕31名嫌犯，經查其中我國籍嫌犯計11人。

外交部強調，經印尼移民總局與雅加達市警局歷時一個月偵查，期間我駐印尼代表處與印方積極聯繫配合，終洽獲印方同意將我國籍嫌犯依「國籍管轄原則」遣返我國，並將於9月13日晚間8時45分抵臺，接受我國司法單位調查。

外交部指出，本案是我國與印尼共同打擊犯罪之成果，未來我亦將與各國合作，積極防範及打擊跨國犯罪。外交部另再度呼籲國人，切勿抱持僥倖心態赴海外從事包括電信詐欺在內之不法行為，以免自毀前程。

(旺報)