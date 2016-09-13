陪新住民二代返鄉尋親 還贈書鄉圖
資助新住民二代返鄉尋根，外婆橋教育關懷協會13日舉辦文化之旅分享會，並贈東南亞外語書給嘉義縣中埔、六腳、布袋、東石4鄉鎮圖書館，讓新住民親子有母語書可讀，並希望逐漸增設，使全縣各鄉鎮市學校都有「外婆橋書庫」。
去年暑假，松梅國小學童林柏文獲外婆橋協會資助，得以與母親回柬埔寨，林用烏克麗麗自彈自唱，雖歌喉、技法不純熟，柬埔寨的家人卻把他當成巨星，母親也展現他從不曾見過的活潑面貌，返台後，林對母親改觀、態度更為尊重。
今年，和興國小學童陳妙如，與母親回越南，參訪古蹟、建築，體驗豐富文化、美食，學說越南話、穿國服，祖父母、親戚給予許多關愛，讓她直呼想住下來、不想回台灣；興中國小學童林宜靜，日夜思念母親，受助回柬埔寨後，變得開朗許多。
外婆橋教育關懷協會理事長李榮善說，協會每年資助1至2名學童返鄉尋親，進行深度文化學習之旅，還到母親的母校進行國際教學、文化分享，贈送二手文具給當地學生，儼然變成台灣的親善大使，受助學童每日寫心得反思做紀錄。
李榮善指出，許多新住民到台灣後，就沒有機會接觸母語，因此陪孩童回鄉時順道買書，去年捐助嘉縣太保、朴子、水上、鹿草成立書庫，今年再添4鄉鎮，協會會員還自發性買月餅送給新住民家庭。
(中時)
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