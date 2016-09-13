陪新住民二代返鄉尋親 還贈書鄉圖

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外婆橋教育關懷協會今年暑假贊助嘉義縣中埔鄉和興國小學童陳妙如（右二）及母親回越南尋親，並帶回許多越南書籍，讓新住民親子有母語書可讀。（陳俞霈攝）

外婆橋教育關懷協會不僅資助新住民二代返鄉尋根，更帶回東南亞外語書籍，贈與嘉義縣中埔、六腳、布袋、東石4鄉鎮圖書館。（陳俞霈攝）

外婆橋教育關懷協會購買東南亞外語書籍，已在嘉義縣8個鄉鎮市成立「外婆橋書庫」，讓新住民親子在台灣也有閱讀母語書的機會。（陳俞霈攝）

資助新住民二代返鄉尋根，外婆橋教育關懷協會13日舉辦文化之旅分享會，並贈東南亞外語書給嘉義縣中埔、六腳、布袋、東石4鄉鎮圖書館，讓新住民親子有母語書可讀，並希望逐漸增設，使全縣各鄉鎮市學校都有「外婆橋書庫」。

去年暑假，松梅國小學童林柏文獲外婆橋協會資助，得以與母親回柬埔寨，林用烏克麗麗自彈自唱，雖歌喉、技法不純熟，柬埔寨的家人卻把他當成巨星，母親也展現他從不曾見過的活潑面貌，返台後，林對母親改觀、態度更為尊重。

今年，和興國小學童陳妙如，與母親回越南，參訪古蹟、建築，體驗豐富文化、美食，學說越南話、穿國服，祖父母、親戚給予許多關愛，讓她直呼想住下來、不想回台灣；興中國小學童林宜靜，日夜思念母親，受助回柬埔寨後，變得開朗許多。

外婆橋教育關懷協會理事長李榮善說，協會每年資助1至2名學童返鄉尋親，進行深度文化學習之旅，還到母親的母校進行國際教學、文化分享，贈送二手文具給當地學生，儼然變成台灣的親善大使，受助學童每日寫心得反思做紀錄。

李榮善指出，許多新住民到台灣後，就沒有機會接觸母語，因此陪孩童回鄉時順道買書，去年捐助嘉縣太保、朴子、水上、鹿草成立書庫，今年再添4鄉鎮，協會會員還自發性買月餅送給新住民家庭。

(中時)