10月LPGA富邦台灣賽 20台將VS.LPGA新生代高手

前副總統、大會榮譽主席蕭萬長(右3)，13日主持2016富邦LPGA台灣錦標賽啟動儀式。 (張國欽攝)

國內女子高球年度最大盛事「2016富邦LPGA錦標賽」，10月6日至9日在林口美麗華球場點燃戰火，大會榮譽主席前副總統蕭萬長，13日率領多位貴賓主持賽事啟動儀式，同時宣布本屆參賽陣容，至9月9日為止的獎金榜前20選手，預計至少14人來台參爭奪總獎金200萬美元與冠軍盃，「球后」韓裔紐籍19歲高寶璟，將前來尋求衛冕。

本屆共有81位選手參賽，包括LPGA獎金榜排名較佳62人，去年台巡獎金榜前15，以及4位冠名贊助商推薦選手。台灣女將由2011年首屆冠軍曾雅妮領軍，里約奧運國手龔怡萍、旅日好手桃宣榆，LPGA徐薇淩與程思嘉，以及葉欣寧、林子麒等共20人，都會出賽與各國高手比桿。

LPGA今年出現世代交替現象，目前為止已產生加拿大18歲新秀韓德森、日本好手野村敏京、韓裔美籍申珍妮、泰國名將艾莉雅、韓國張荷娜與德國梅森等6位新冠軍，這6人不僅在本季前24場比賽，總計拿下超過一半的13勝，且年齡僅在18歲至23歲之間，各國20歲左右生力軍紛紛竄起，取代過去幾年「韓流」主宰LPGA戰場時代。

於此，儘管今年LPGA台灣賽已是上演第6年的老戲，但戲碼完全不一樣，國內球迷本屆可感受到長江後浪推前浪帶來的震撼力，看到各國新世代高手，本季靠何本事在LPGA闖出一片天。

生涯已在美麗華球場贏過2013年裙襬搖搖世界女子名人賽與去年LPGA台灣錦標賽的高寶璟，去年台灣錦標賽封后，同時重返世界第1；今年將帶著「球后」頭銜重返這個幸運地尋求衛冕，無疑是本屆的看板球星。

此外，艾莉雅去年鐵桿開球距離不輸曾雅妮的1號木「神力」，給國內球迷留下深刻印象；不到1年時間，這位泰將本季已在LPGA一口氣贏得5冠，暫居目前最多勝選手，如今已是世界第2高手，這次來台勢必吸引更多球迷前來觀看她的驚人爆發力，預料是本屆台灣錦標賽最吸晴選手與奪冠大熱門。

另本季贏得2冠的韓德森與里約奧運銅牌得主「中國1姊」馮珊珊，也是本屆亮點球星。

而首屆冠軍曾雅妮，雖本季至今仍無復活跡象，但國人期待她能在自家人主辦的比賽，2 度奪冠，從自己國家重新出發。

(中時電子報)