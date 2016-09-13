不送中秋月餅 青島村落發2500萬現金

中國青島市河南村領取500萬現鈔當作村民的「中秋禮金」。（圖/東網）

一年一度的中秋節將至，大陸山東省青島市的河南村不送村民月餅或柚子，而是送出高達500萬人民幣（約2500萬新台幣）的中秋現鈔禮金，各村民至少能拿到1,000人民幣（約5,000元新台幣），可謂相當「土豪」的村居委會了。

據大陸城市信報報導，山東青島市的河南村居民委員會日前前往銀行領取500萬人民幣（約2500萬台幣）現鈔，準備發放其村民的「中秋禮金」，居委會王修廷主任豪氣地說，這個禮金他們已經發放20多年了，每逢春節和中秋節，都會準備300至500萬不等的現金來發給2,000名河南村村民，每人平均能拿到1,000元人民幣（約台幣5,000元）、老人們則能拿到近2,000元（約1萬台幣）的禮金。

預計有2,432名村民能領取福利，一人約能領1萬台幣。（圖/東網）

當天一早就委託當地警察陪同前往領取現鈔，共有4名民警開車前往銀行，取出共5萬張的百元人民幣，還需要2人共同搬運才能抬回社區居民中心，王主任表示，該村過去曾發過食用油、棉被等生活物資，今年發放現金是為了讓眾人感覺「紅紅火火」，討一個吉利過節。

河南村居委會表示，今年預計有2,432名村民領取福利，平均每人能領到2,056元人民幣（約1,0280元台幣）。而居委會也相當「大氣」地直接在社區中心發放現鈔給村民，並祝福大家中秋節快樂。這麼優渥的中秋禮金肯定讓眾人既羨慕又忌妒，多希望自己也能拿到一份。

(中時電子報)