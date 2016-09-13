健康冰皮月餅DIY 向反式脂肪說掰掰
秋節月餅呷健康。雲基醫院營養組在彰基發表全穀養生冰皮月餅，教民眾在家不用烤箱，簡易自製健康又低熱量的安心月餅。
「安心月餅』的冰皮不同於市售冰皮，主要成分是蕃薯，取代精緻澱粉，重量比坊間冰皮多一倍，可增加飽足感；內餡為紅豆沙、碎核桃包覆黃色地瓜泥，並以蜂蜜取代白糖、苦茶油或橄欖油取代豬油或酥油，吃起來清爽、有股淡淡清香。
雲基營養組主任林旻樺說，月餅做法簡單，黃、紫色地瓜蒸熟、紅豆煮熟各壓成泥，冰皮包覆內餡壓模後放入冰箱冰涼即完成，不用烤箱、表面也不用塗油，半透明的外皮呈現天然亮麗色澤，一個熱量僅145卡。
林旻樺說，市售月餅使用高糖高油脂的食材製作，以一顆50公克蛋黃酥熱量近6百大卡，相當於一個便當；若為了增加風味、口感，除了摻入香料等添加物外，常以便宜又耐高溫的酥油取代豬油，月餅吃起來既香又酥，但酥油是氫化黃油，含反式脂肪，醫學已證實食用酥油將對心血管健康產生危害。
(中時)
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