持續更新》強颱莫蘭蒂停班停課一覽表

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颱風莫蘭蒂來勢洶洶，高雄海岸線白浪滔滔。(中央社)

(18:41更新-北北基桃明天照常上班、照常上課。)根據中央氣象局最新資料顯示，第14號颱風莫蘭蒂目前中心在恆春東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對臺東、花蓮、恆春半島、屏東、高雄、臺南、嘉義及南投地區將構成威脅，應嚴加戒備並防強風豪雨。下午開始，台東縣率先宣布明天停止上班上課，稍後屏東縣也跟進。

以下為行政院人事行政總處公布的13日停止上班及上課情形：

《北部地區》

基隆市 今天照常上班、照常上課。明天照常上班、照常上課。

臺北市 今天照常上班、照常上課。明天照常上班、照常上課。

新北市 今天照常上班、照常上課。明天照常上班、照常上課。

桃園市 今天照常上班、照常上課。明天照常上班、照常上課。

新竹市 今天照常上班、照常上課。

新竹縣 今天照常上班、照常上課。

《中部地區》

苗栗縣 今天照常上班、照常上課。

臺中市 今天照常上班、照常上課。

彰化縣 今天照常上班、照常上課。

雲林縣 今天照常上班、照常上課。

南投縣 今天照常上班、照常上課。

《南部地區》

嘉義市 今天照常上班、照常上課。

嘉義縣 今天照常上班、照常上課。嘉義縣梅山鄉太和國民小學: 明天停止上班、停止上課。

臺南市 今天照常上班、照常上課。

高雄市 今天照常上班、照常上課。

屏東縣 今天照常上班、照常上課。明天停止上班、停止上課。 枋山鄉、車城鄉、牡丹鄉、獅子鄉、滿州鄉和恆春鎮 今晚停止上班、停止上課。

《東部地區》

宜蘭縣 今天照常上班、照常上課。明天照常上班、照常上課。

花蓮縣 今天晚上照常上班、照常上課。

臺東縣 今天晚上照常上班、停止上課。明天停止上班、停止上課。

蘭嶼鄉 今天下午停止上班、停止上課。

《外島地區》

澎湖縣 今天照常上班、照常上課。

連江縣 今天照常上班、照常上課。明天照常上班、照常上課。

金門縣 今天照常上班、照常上課。

(中時電子報)