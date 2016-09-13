持續更新》強颱莫蘭蒂停班停課一覽表
(18:41更新-北北基桃明天照常上班、照常上課。)根據中央氣象局最新資料顯示，第14號颱風莫蘭蒂目前中心在恆春東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對臺東、花蓮、恆春半島、屏東、高雄、臺南、嘉義及南投地區將構成威脅，應嚴加戒備並防強風豪雨。下午開始，台東縣率先宣布明天停止上班上課，稍後屏東縣也跟進。
以下為行政院人事行政總處公布的13日停止上班及上課情形：
《北部地區》
基隆市 今天照常上班、照常上課。明天照常上班、照常上課。
臺北市 今天照常上班、照常上課。明天照常上班、照常上課。
新北市 今天照常上班、照常上課。明天照常上班、照常上課。
桃園市 今天照常上班、照常上課。明天照常上班、照常上課。
新竹市 今天照常上班、照常上課。
新竹縣 今天照常上班、照常上課。
《中部地區》
苗栗縣 今天照常上班、照常上課。
臺中市 今天照常上班、照常上課。
彰化縣 今天照常上班、照常上課。
雲林縣 今天照常上班、照常上課。
南投縣 今天照常上班、照常上課。
《南部地區》
嘉義市 今天照常上班、照常上課。
嘉義縣 今天照常上班、照常上課。嘉義縣梅山鄉太和國民小學: 明天停止上班、停止上課。
臺南市 今天照常上班、照常上課。
高雄市 今天照常上班、照常上課。
屏東縣 今天照常上班、照常上課。明天停止上班、停止上課。 枋山鄉、車城鄉、牡丹鄉、獅子鄉、滿州鄉和恆春鎮 今晚停止上班、停止上課。
《東部地區》
宜蘭縣 今天照常上班、照常上課。明天照常上班、照常上課。
花蓮縣 今天晚上照常上班、照常上課。
臺東縣 今天晚上照常上班、停止上課。明天停止上班、停止上課。
蘭嶼鄉 今天下午停止上班、停止上課。
《外島地區》
澎湖縣 今天照常上班、照常上課。
連江縣 今天照常上班、照常上課。明天照常上班、照常上課。
金門縣 今天照常上班、照常上課。
(中時電子報)
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