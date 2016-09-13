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由於石油輸出國組織（OPEC）說法引發明年油市供過於求的疑慮，使油價周二重挫2％。

OPEC周一預測，非OPEC成員國在2017年的產能將上升，該機構先前原估產能將下滑，意味明年油市供給過剩情況較預期惡化。

美國Nymex西德州中級原油10月期價下滑2.2％至每桶45.27美元。倫敦ICE布蘭特11月期油下滑1.9％至每桶47.42美元。

(工商)